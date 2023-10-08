Telegraph: У Байдена хотят одобрить через Конгресс до $100 млрд для Украины

Администрация президента США рассматривает возможность обратиться в Конгресс для одобрения одного "большого пакета" помощи Украине, сумма которого может составлять до 100 миллиардов долларов – это бы позволило иметь гарантированное финансирование на случай политической турбулентности.

Об этом стало известно британской газете The Telegraph, пишет "Европейская правда".

По информации издания, Белый дом планирует обратиться к Конгрессу с просьбой выделить крупнейший в истории пакет финансирования на вооружение и гуманитарную помощь Украине из-за опасений, что постоянные споры о расходах могут повредить Байдену на выборах 2024 года.

Это позволит избежать дальнейших дебатов в Конгрессе США относительно одобрения расходов на помощь Киеву в течение следующего года.

"Идея "большого пакета" имеет гарантированную поддержку многих членов администрации (Байдена. – Ред.). Сторонники Украины хотят, чтобы речь шла об одноразовом большом законопроекте и чтобы с этим (одобрением помощи в Конгрессе. – Ред.) не пришлось иметь дело до следующих выборов", – сказал The Telegraph информированный источник.

Представитель администрации США сообщил изданию, что Белый дом "не принимает никаких решений относительно того, делать ли один большой пакет, или о том, какой будет его сумма" до избрания нового спикера Палаты представителей после отправки в отставку Кевина Маккарти.

Но он подтвердил, что большой пакет для финансирования Украины является "одним из вариантов", который рассматривается.

The Telegraph прогнозирует, что "большой пакет" в случае голосования в Конгрессе получит поддержку и в Сенате, где большинство представителей обеих партий поддерживает Украину, и в Палате представителей, где влияние ультраправого республиканского крыла недостаточно для блокирования этого решения.

На прошлой неделе, как известно, Конгресс одобрил временный федеральный бюджет на 45 дней, который не содержит дополнительного финансирования для Украины. Это вызвало опасения и в Белом доме, и в Киеве, что американская поддержка может закончиться в один из важнейших моментов полномасштабного вторжения РФ.

В то же время у Пентагона еще остались отдельные средства для предоставления Украине военной помощи, и, по данным СМИ, на следующей неделе США могут объявить об очередном пакете в размере 200 миллионов долларов.