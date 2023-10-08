Блінкен: США можуть уже в неділю оголосити додаткову допомогу Ізраїлю

Ізраїль після нападу з боку терористичної організації ХАМАС звернувся до Сполучених Штатів по додаткову допомогу, й у Вашингтоні розглядають відповідний запит.

Про це в етері CNN у неділю заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Європейська правда".

За словами Блінкена, президент Джо Байден дав доручення "переконатися, що ми надаємо Ізраїлю все необхідне в цей момент для боротьби з атаками ХАМАС".

"Ми розглядаємо конкретні додаткові запити, які зробили ізраїльтяни. Я думаю, що ви, найімовірніше, почуєте більше про це пізніше сьогодні", – додав він.

Держсекретар також сказав, що США отримали повідомлення про зниклих безвісти й загиблих американців, цю інформацію перевіряють.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.

Терористи змогли захопити деяких громадян Ізраїлю в заручники, а також заявляли про контроль над однією з ізраїльських військових баз. Це найбільша ескалація арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази. За останніми даними, від дій ХАМАС загинули понад 500 людей.

Напередодні США пообіцяли забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони, а президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провели телефонну розмову.