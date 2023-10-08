Арахамія розкритикував позицію Швейцарії щодо надання Україні зброї

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній раді Давид Арахамія розкритикував Швейцарію через її позицію щодо постачання зброї в Україну, а також поставив під сумнів ефективність її політики нейтралітету.

Таке Арахамія заявив в опублікованому в суботу інтерв’ю виданням швейцарської медіагрупи CH-Media, яке цитує інформагентство Keystone-ATS, передає "Європейська правда".

Голова "слуг" у Верховній раді пояснив, що розуміє небажання Швейцарії безпосередньо передавати зброю Україні, але висловив нерозуміння тим, чому вона блокує реекспорт власної зброї з боку інших держав.

"Якщо Швейцарія продовжить йти цим шляхом, то в кінцевому підсумку вона повністю втратить свій ринок озброєнь. Це був би кінець швейцарської збройової промисловості", – вважає він.

Арахамія стверджує, що Україна знає про випадки, коли наявність швейцарських компонентів у певній зброї ставала на заваді її продажу, тому що покупці "не хочуть платити за те, що вони не можуть потім віддати кому завгодно".

Топ-політик "Слуги народу" зазначив, що не бачить великої перспективи в концепції нейтралітету.

"Нейтралітет допоміг швейцарському народу після Другої світової війни, але я не думаю, що він працює в сучасному світі", – сказав він.

Арахамія також закликав Швейцарію більше інвестувати в Україну – зокрема в питанні спільного виробництва зброї, згадавши про її важливі внески у сфері фінансової підтримки та розмінування.

Як відомо, наразі нейтралітет Швейцарії забороняє поставляти зброю безпосередньо в зони бойових дій. Це правило діє, навіть якщо інша країна купила зброю у Швейцарії: країни-покупці повинні підписати так звану декларацію про нереекспорт.

Президент Володимир Зеленський під час звернення до депутатів швейцарського парламенту в червні закликав їх розблокувати експорт зброї до України для наближення миру.

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