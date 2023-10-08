Арахамия раскритиковал позицию Швейцарии по предоставлению Украине оружия

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия раскритиковал Швейцарию из-за ее позиции по поставкам оружия в Украину, а также поставил под сомнение эффективность ее политики нейтралитета.

Такое Арахамия заявил в опубликованном в субботу интервью изданию швейцарской медиагруппы CH-Media, которое цитирует информагентство Keystone-ATS, передает "Европейская правда".

Председатель "слуг" в Верховной раде пояснил, что понимает нежелание Швейцарии непосредственно передавать оружие Украине, но выразил непонимание тем, почему она блокирует реэкспорт собственного оружия со стороны других государств.

"Если Швейцария продолжит идти этим путем, то в конечном итоге она полностью потеряет свой рынок вооружений. Это был бы конец швейцарской оружейной промышленности", – считает он.

Арахамия утверждает, что Украина знает о случаях, когда наличие швейцарских компонентов в определенном оружии препятствовало его продаже, потому что покупатели "не хотят платить за то, что они не могут потом отдать кому угодно".

Топ-политик "Слуги народа" отметил, что не видит большой перспективы в концепции нейтралитета.

"Нейтралитет помог швейцарскому народу после Второй мировой войны, но я не думаю, что он работает в современном мире", – сказал он.

Арахамия также призвал Швейцарию больше инвестировать в Украину – в частности в вопросе совместного производства оружия, вспомнив о ее важных вкладах в сфере финансовой поддержки и разминирования.

Как известно, сейчас нейтралитет Швейцарии запрещает поставлять оружие непосредственно в зоны боевых действий. Это правило действует, даже если другая страна купила оружие у Швейцарии: страны-покупатели должны подписать так называемую декларацию о нереекспорте.

Президент Владимир Зеленский во время обращения к депутатам швейцарского парламента в июне призвал их разблокировать экспорт оружия в Украину для приближения мира.

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