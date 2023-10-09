У Єврокомісії запевнили, що загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту не стане причиною зменшення підтримки України у війні проти Росії.

Про це на брифінгу в Брюсселі у понеділок заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ніщо і в жодному випадку не вплине на підтримку, яку ЄС надає Україні. У цьому не може бути жодного сумніву", – сказав Мамер, відповідаючи на питання про те, як ситуація на Близькому Сході може змінити підтримку України з боку ЄС.

"Якщо ви послухаєте промову президентки (Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. – Ред.) у Бордо в суботу, вона ще раз підтвердила: ми стоїмо з українським народом стільки, скільки потрібно у конфлікті проти Росії", – додав Мамер.

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано окремо прокоментував, чи стане можливий зв’язок між подіями в Україні та Ізраїлі, а також можливі спроби Росії використати цю ситуацію на свою користь, темою екстреної зустрічі глав МЗС Євросоюзу у вівторок.

"Щоразу, коли міністри зустрічаються, вони обговорюють події в Україні через їхню важливість. Я тільки підкреслю: ідея завтрашньої зустрічі… обговорити, що трапилося (в Ізраїлі. – Ред.) і якою повинна бути відповідь Євросоюзу у цьому контексті", – сказав Стано.

"Звичайно, незалежно від цього Росія намагається використати все, що відбувається у міжнародній сфері: або щоб розпалити нестабільність, або щоб скористатись нею для посилення своєї кампанії проти України. Але це не означає, що увага Євросоюзу буде перефокусована від України", – додав він.

Нагадаємо, ЄС 10 жовтня проведе екстрене засідання міністрів закордонних справ у зв'язку з нападом ХАМАС на Ізраїль, оголосив топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель.

У Єврокомісії також прокоментували рішення Ізраїлю влаштувати повну облогу сектора Гази, зазначивши, що Ізраїль має право на свій захист.