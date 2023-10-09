У США нет "прямой информации", что нападение на Израиль планировал Иран

Хотя США считают, что Иран в значительной степени причастен к атаке ХАМАСа на Израиль, на данный момент в Вашингтоне не имеют "прямой информации", которая бы связывала эту страну с нападениями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сказал в понедельник заместитель советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Файнер, его цитирует CNN.

"Что мы можем четко сказать, так это то, что Иран в основном причастен к этим нападениям из-за поддержки ХАМАС десятилетиями", – отметил Файнер во время выступления в программе "Доброе утро, Америка" на канале ABC.

Он указал, что Иран предоставлял оружие, обучение и другую финансовую поддержку ХАМАС.

"Чего у нас нет, так это прямой информации, свидетельствующей о причастности Ирана к заказу или планированию атак, которые произошли за последние пару дней. Это то, за чем мы будем продолжать внимательно следить", – добавил Файнер.

В воскресенье президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю, который накануне подвергся масштабному нападению палестинской террористической группировки ХАМАС.

Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения ХАМАС.