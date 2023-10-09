США підтвердили загибель 9 громадян в Ізраїлі після нападу ХАМАС

Сполучені Штати змогли підтвердити загибель дев’ятьох американців унаслідок нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль, який почався в суботу.

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому в заяві, яку цитує телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Станом на зараз ми можемо підтвердити загибель дев'яти громадян США. Висловлюємо наші найглибші співчуття жертвам і сім'ям всіх постраждалих і бажаємо пораненим якнайшвидшого одужання", – йдеться в заяві.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер в етері CNN також підтвердив інформацію про дев’ятьох загиблих.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з урядом Ізраїлю, який продовжує вести операції з пошуку зниклих громадян США... і ми, звичайно, перебуваємо в тісному контакті із сім'ями цих дев'яти загиблих американців і пропонуємо їм будь-яку консульську допомогу, яку можемо надати", – зазначив Міллер.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях. Це найбільша ескалація арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.

Напередодні стало відомо про загибель британця та румуна, які воювали в лавах ізраїльської армії.

У неділю президент США Джо Байден розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю, який напередодні зазнав масштабного нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС. А Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу ХАМАС.