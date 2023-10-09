Міністри оборони України й Нідерландів зідзвонились перед черговим "Рамштайном"

Міністр оборони України Рустем Умєров у понеділок провів телефонну розмову з нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен.

Про це повідомили в українському Міноборони, пише "Європейська правда".

Міністри обговорили нагальні потреби України, зокрема системи протиповітряної оборони, ракети великої дальності та артилерію. Окремо зупинились на досвіді Нідерландів у питаннях закупівель та забезпечення.

Умєров подякував нідерландській колезі за лідерство в коаліції з надання Україні F-16, навчання на винищувачах, готовність надати літаки та плани створити центр підготовки льотчиків.

"З нетерпінням чекаю зустрічі з пані Оллонгрен під час Рамштайн-16 і запрошуємо з візитом в Україну", – додав він.

Сама Оллонгрен, коментуючи розмову у Twitter (X), підкреслила готовність розвивати тісне партнерство між Україною і Нідерландами.

"Україна може розраховувати на нашу повну підтримку", – додала вона.

Міністерство оборони США раніше анонсувало шістнадцяту зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка відбудеться 10 жовтня в Брюсселі в офлайн-форматі.