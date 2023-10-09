Министры обороны Украины и Нидерландов созвонились перед очередным "Рамштайном"

Министр обороны Украины Рустем Умеров в понедельник провел телефонный разговор с нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен.

Об этом сообщили в украинском Минобороны, пишет "Европейская правда".

Министры обсудили насущные потребности Украины, в частности системы противовоздушной обороны, ракеты большой дальности и артиллерию. Отдельно остановились на опыте Нидерландов в вопросах закупок и обеспечения.

Умеров поблагодарил нидерландскую коллегу за лидерство в коалиции по предоставлению Украине F-16, обучение на истребителях, готовность предоставить самолеты и планы создать центр подготовки летчиков.

"С нетерпением жду встречи с госпожой Оллонгрен во время Рамштайн-16 и приглашаем с визитом в Украину", – добавил он.

Сама Оллонгрен, комментируя разговор в Twitter (X), подчеркнула готовность развивать тесное партнерство между Украиной и Нидерландами.

"Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку", – добавила она.

Министерство обороны США ранее анонсировало шестнадцатую встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которая состоится 10 октября в Брюсселе в офлайн-формате.