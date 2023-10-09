У Британії почались слухання у справі про ймовірні вбивства афганців спецпризначенцями

У понеділок у Лондоні почались публічні слухання у межах розслідування щодо Спеціальної повітряної служби – спецпідрозділу, бійців якого звинувачують у десятках позасудових убивствах в Афганістані у 2011-2012 роках.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Reuters.

Розгляд імовірних убивств афганців британськими спецпризначенцями ініціювали дві сім’ї загиблих, пізніше долучились родичі ще понад двох десятків із них.

У юридичній фірмі Leigh Day, яка представляє інтереси сімей, сподіваються, що розслідування "розкриє правду про смерть їхніх близьких і забезпечить притягнення винних до відповідальності".

Хоча слухання у справі будуть публічними, деякі свідчення, що стосуються роботи британських спецпідрозділів, будуть засекречені з міркувань національної безпеки.

У грудні 2022 року Міністерство оборони Великої Британії оголосило про початок незалежного розслідування викладених у документальному фільмі BBC відомостей про ймовірні вбивства жителів Афганістану британськими спецпризначенцями.

За словами голови слідчої комісії Чарльза Хеддон-Кейва, під час розслідування буде з’ясовано, чи вчиняли британські військовослужбовці незаконні дії в період із середини 2010 року до середини 2013 року, а також чи є достовірною інформація про позасудові вбивства афганців.

Комісія також перевірить, чи належним чином відбулись розслідування з боку військової поліції Британії та чи приховувалися будь-які незаконні вбивства.

Британська військова поліція раніше провела кілька розслідувань щодо неправомірних дій військ в Афганістані, але жодне з них не виявляло достатніх доказів для притягнення будь-кого до відповідальності.