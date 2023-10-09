В Британии начались слушания по делу о возможных убийствах афганцев спецназовцами

В понедельник в Лондоне начались публичные слушания в рамках расследования в отношении Специальной воздушной службы – спецподразделения, бойцов которого обвиняют в десятках внесудебных убийствах в Афганистане в 2011-2012 годах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Reuters.

Рассмотрение вероятных убийств афганцев британскими спецназовцами инициировали две семьи погибших, позже присоединились родственники еще более двух десятков из них.

В юридической фирме Leigh Day, которая представляет интересы семей, надеются, что расследование "раскроет правду о смерти их близких и обеспечит привлечение виновных к ответственности".

Хотя слушания по делу будут публичными, некоторые показания, касающиеся работы британских спецподразделений, будут засекречены из соображений национальной безопасности.

В декабре 2022 года Министерство обороны Великобритании объявило о начале независимого расследования изложенных в документальном фильме BBC сведений о предполагаемых убийствах жителей Афганистана британскими спецназовцами.

По словам председателя следственной комиссии Чарльза Хеддон-Кейва, в ходе расследования будет выяснено, совершали ли британские военнослужащие незаконные действия в период с середины 2010 года до середины 2013 года, а также является ли достоверной информация о внесудебных убийствах афганцев.

Комиссия также проверит, должным ли образом состоялись расследования со стороны военной полиции Британии и скрывались ли какие-либо незаконные убийства.

Британская военная полиция ранее провела несколько расследований относительно неправомерных действий войск в Афганистане, но ни одно из них не выявило достаточных доказательств для привлечения кого-либо к ответственности.