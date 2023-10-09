На войне в Украине погиб второй доброволец из Эстонии

Эстонский солдат и капитан скаутского батальона Танель Криггуль, который присоединился к украинским силам после полномасштабного вторжения России, погиб в результате атаки российского беспилотника вблизи города Лиман Донецкой области.

Об этом сообщило посольство Эстонии в Украине, пишет "Европейская правда".

29-летний Криггуль (позывной "Стингер") был одним из бойцов Интернационального легиона и участвовал прежде всего в боях в Харьковской и Донецкой областях, в частности обороне города Бахмут.

На родине эстонец служил в разведывательном батальоне с 2017 года, дважды участвовал в зарубежных операциях в Афганистане. В декабре 20220-го Криггуль уволился из эстонской армии по собственному желанию и ушел добровольцем в Украину.

"Посольство Эстонии в Киеве выражает глубокие соболезнования семье и друзьям Криггуля", – отметили в диппредставительстве.

Танель Криггуль – второй эстонский доброволец, который погиб на войне в Украине. Первым был капитан Иво Юрак, который погиб в битве под Бахмутом в марте 2023 года.

Эстония не имеет данных о том, сколько ее граждан присоединились к украинским силам для сопротивления российской агрессии. В марте эстонские власти сообщали, что около 10 граждан Эстонии воюют против Украины на стороне России.