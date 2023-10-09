Суд в Швеции отпустил из-под стражи обвиняемого в шпионаже в пользу России

Окружной суд Стокгольма в понедельник решил освободить из-под стражи 60-летнего гражданина Швеции и уроженца России Сергея Скворцова, которого обвиняют в сборе информации для российской военной разведки ГРУ в течение почти десяти лет.

Это следует из сообщения на сайте суда, которое цитирует "Европейская правда".

Суд Стокгольма пояснил, что основное слушание по делу Скворцова завершилось 28 сентября, после чего он решил, что "оснований держать подсудимого под стражей больше нет".

60-летний Сергей Скворцов был арестован в ноябре вместе со своей женой во время операции в городе Накка за пределами Стокгольма. Шведские СМИ сообщили, что элитная полиция спустилась с двух вертолетов Black Hawk, чтобы арестовать супругов.

Скворцова обвиняют в "грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и иностранного государства", а именно Соединенных Штатов.

Прокурор по делу Хенрик Олин утверждал, что Скворцов использовал фальшивые имена деловых партнеров, не указал информацию о типах товаров, которые экспортировал, а также предоставил ложную информацию об их конечных потребителях.

Скворцов находился под стражей с момента ареста и отрицал любые правонарушения. Его жену освободили без объявления обвинений после проверки службы безопасности Швеции.

Прокуратура требует для подсудимого пять лет лишения свободы. Приговор, как ожидается, объявят 26 октября.