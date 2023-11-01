Кулеба відвідає Берлін для участі в зустрічі про реформу ЄС і вступ України

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що вирушає у Берлін на міністерську конференцію щодо майбутнього ЄС та вступу України до Європейського Союзу.

Про це Кулеба розповів у своєму Instagram, повідомляє "Європейська правда".

"Завершую робочий день і вирушаю у відрядження до Берліна. Там відбудеться важлива міністерська зустріч про майбутнє ЄС і вступ України до Євросоюзу. А цей ведмедик-символ Берліна в моєму кабінеті випромінює оптимізм щодо нашого європейського майбутнього", – написав Кулеба 31 жовтня увечері.

Він зазначив, що на конференції обговорюватимуть, як має змінитися ЄС у зв'язку з набуттям членства Україною та іншими державами.

"Це дуже добре, що нас хочуть чути, що не вирішують за нашою спиною. Я завжди казав, що Україна – першокласна країна, і вона буде першокласним членом Європейського Союзу", – наголосив глава МЗС.

Як повідомляла "ЄвроПравда", 2 листопада у Берліні зберуться очільники та представники МЗС усіх держав-членів Євросоюзу, а також усіх держав-кандидатів.

Це буде перша подібна велика зустріч, присвячена реформі Євросоюзу. На ній Київ наполягатиме на неприпустимості того, щоб політичні умови розширення ЄС гальмували вступ України після того, як Київ виконає законодавчі та технічні вимоги для членства.

За даними "ЄП", українську думку у Берліні можуть підтримати також європейські важковаговики.

Деталі про берлінську зустріч читайте у статті: Розблокувати Україну. Як у ЄС змінюють вимоги для вступу держав-кандидатів.

Зазначимо, 30 жовтня Кулеба заявив, що найближчим часом з’являться новини з "позитивним ефектом" на рух України до членства в Європейському Союзі.

За даними джерел, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у виконанні кандидатських критеріїв щодо вступу до ЄС.