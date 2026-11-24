Президент України Володимир Зеленський заявив про впевненість, що зустріч 24 листопада з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром дасть позитивні результати.

Про це Зеленський написав на своєму акаунті в Х, пише "Європейська правда".

Про деталі візиту президент України пообіцяв повідомити згодом. Втім, за його словами, є домовленості у сферах інфраструктури, енергетики та політики.

"Візит, який обовʼязково дасть позитивні результати. Вже є домовленості в політиці, енергетиці, інфраструктурі. Дякую!", – написав Зеленський.

Раніше, перед двосторонньою зустріччю двох лідерів держав, Петер Мадяр заявив про значний прогрес у домовленостях з українською стороною щодо десяти питань, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини в Україні.

A visit that is sure to bring positive results. We already have agreements in the areas of politics, energy, and infrastructure. Thank you! https://t.co/2ZDydg1fnb – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2026

Також Мадяр відзначив "нову історію" у побудові відносин між Україною та Угорщиною.

Крім того, прем’єр-міністр Угорщини оголосив про пакет допомоги для Закарпатської області, до якого увійшли, зокрема медичне обладнання, генератори та транспортні засоби.