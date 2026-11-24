В Німеччині очікують, що нова пропозиція Європейського Союзу щодо введення санкцій полегшить їй завдання щодо недопуску російських хокеїстів до чемпіонату світу з хокею наступного року.

Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Німеччина розглядає можливість відмовитися від проведення хокейного турніру наступного травня після того, як кілька європейських збірних заявили, що не гратимуть проти Росії.

Однак останній пакет санкцій ЄС може допомогти Берліну замість цього заборонити російській національній збірній брати участь у турнірі.

Ця пропозиція заборонить спортсменам виступати під російським прапором на території ЄС. Хоча це не обов’язково завадить російській національній збірній взяти участь у турнірі – теоретично вона могла б грати під нейтральним прапором – така зміна посприяла б спробам виключити росіян, зазначили джерела.

Чемпіонат світу з хокею став епіцентром обурення після того як суд скасував чотирирічну дискваліфікацію російських національних збірних, дозволивши країні знову брати участь у першості.

Чимало країн – зокрема Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Латвія – зараз відмовляються грати проти Росії на турнірі, а спонсори погрожують відмовитися від участі, що змушує Німеччину переглянути свою роль як країни-господарки.

Однак уряд Німеччини не хоче, щоб справа дійшла до цього, зазначили посадовці.

В уряді сподіваються, що Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) відновить своє попереднє рішення про заборону участі російської збірної, незважаючи на рішення Спортивного арбітражного суду. Німецькі дипломати працюють над цим питанням за лаштунками.

Якщо IIHF не зробить цього кроку, партії коаліції Німеччини все ще вирішують, чи будуть вони наполягати на виключенні Росії з турніру, зазначили посадовці.

Нові санкції ЄС можуть відкрити Берліну інший шлях, додали співрозмовники.

Запропоновані в понеділок санкції заборонять будь-яким російським командам або спортсменам брати участь у спортивних заходах на території ЄС під російським прапором.

Це, ймовірно, надасть Берліну додаткові підстави для відмови у видачі віз російським гравцям. Остаточний текст санкцій ще не оприлюднено, посадовці ЄС сподіваються затвердити їх до грудня.

Нагадаємо, 23 листопада Єврокомісія представила пропозицію 22-го пакета санкцій проти Росії, яка передбачає, зокрема, заборону російським командам і спортсменам виступати під прапором РФ на спортивних заходах у ЄС. Також пропонується заборонити демонстрацію офіційної російської символіки.

Того ж дня Єврокомісія ухвалила оновлені візові настанови, які також стосуються російських спортсменів.

А у вівторок, 24 листопада, лідери семи країн ЄС закликали не видавати візи спортсменам з РФ та Білорусі.