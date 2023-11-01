У Литві хочуть, щоб власники зброї проходили навчання з цивільної оборони

Литовські депутати хочуть, щоб власники зброї проходили курси цивільної оборони та у разі збройного конфлікту могли чинити опір ворогу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

За оцінкою голови парламентського комітету з нацбезпеки та оборони Лаурінаса Кащюнаса, важливо, щоб власники зброї на випадок збройного протистояння знали, як діяти.

"Ми створюємо нашу оборону на принципі загальної оборони. Щоб це не було голою декларацією, треба все виконати, маючи три опори", – сказав Кащюнас.

Він зазначив, що однією з таких опор є навички.

"Це означає, що людина зі зброєю, якщо вона практикується, може чинити опір ворогу. Можливо, в разі невеликого вторгнення, але це дасть ефект", – зазначив Кащюнас.

Якщо парламент схвалить пропозицію, то курси цивільної оборони повинні будуть пройти всі, у кого є зброя, за винятком військових, стрільців, статутних співробітників, які мають необхідні знання і практику.

Нагадаємо, у серпні Рада національної безпеки Литви схвалила проєкт стратегії громадянського опору, яка передбачає, що до 2025 року половина населення країни повинна бути готова чинити спротив агресору військовим і мирним шляхами.

Також Литва до 2025 року розгорне інфраструктуру для сил НАТО підвищеної бойової готовності.