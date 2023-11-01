В Литве хотят, чтобы владельцы оружия проходили обучение по гражданской обороне

Литовские депутаты хотят, чтобы владельцы оружия проходили курсы гражданской обороны и в случае вооруженного конфликта могли сопротивляться врагу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

По оценке председателя парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса, важно, чтобы владельцы оружия в случае вооруженного противостояния знали, как действовать.

"Мы создаем нашу оборону на принципе всеобщей обороны. Чтобы это не было голой декларацией, надо все выполнить, имея три опоры", – сказал Кащюнас.

Он отметил, что одной из таких опор являются навыки.

"Это означает, что человек с оружием, если он практикуется, может сопротивляться врагу. Возможно, в случае небольшого вторжения, но это даст эффект", – отметил Кащюнас.

Если парламент одобрит предложение, то курсы гражданской обороны должны будут пройти все, у кого есть оружие, за исключением военных, стрелков, уставных сотрудников, которые имеют необходимые знания и практику.

Напомним, в августе Совет национальной безопасности Литвы одобрил проект стратегии гражданского сопротивления, которая предусматривает, что к 2025 году половина населения страны должна быть готова сопротивляться агрессору военным и мирным путями.

Также Литва до 2025 года развернет инфраструктуру для сил НАТО повышенной боевой готовности.