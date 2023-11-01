ЄС застеріг Ізраїль від посилення тероризму поселенців на Західному березі ріки Йордан

Європейський Союз застеріг Ізраїль від "сплеску тероризму" з боку ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан на тлі нинішнього конфлікту на Близькому Сході.

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного речника ЄС, опублікованій 31 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

"Зростання тероризму серед поселенців на Західному березі річки Йордан призвело до дуже великої кількості жертв серед цивільного населення, а палестинські громади були змушені покинути свої домівки. Ситуація може вийти з-під контролю та завдає невимовних страждань місцевим громадам. Потрібні термінові заходи", – йдеться в оприлюдненій заяві.

ЄС нагадав про обов'язок Ізраїлю захистити цивільне населення на Західному березі річки Йордан від насильства з боку екстремістських поселенців, притягнути винних до відповідальності і забезпечити втручання ЦАХАЛ – ізраїльської армії.

"Це юридичний обов’язок, який необхідно виконувати. Це посилює і без того трагічну ситуацію в Газі, збільшуючи ризик небезпечної ескалації конфлікту, якої необхідно уникати за будь-яку ціну", – наголошено у заяві.

Напруженість на Західному березі річки Йордан зросла на тлі масованих ізраїльських бомбардувань сектора Гази.

Управління ООН з координації гуманітарних питань повідомило, що майже 1000 палестинців були примусово виселені зі своїх домівок на Західному березі після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

За даними міністерства охорони здоров'я Палестинської національної адміністрації, з 7 жовтня ізраїльські війська або поселенці на Західному березі Йордану вбили щонайменше 122 палестинців.

У вівторок ізраїльська армія зруйнувала будинок на Західному березі, де проживав у вигнанні "номер два" ХАМАС Салех аль-Арурі.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що зростання насильства поселенців на Західному березі річки Йордан матиме негативні наслідки для Ізраїлю в довгостроковій перспективі, якщо його не вдасться приборкати.

Ізраїль стверджує, що його наступ у Газі спрямований на знищення інфраструктури ХАМАС, і пообіцяв ліквідувати всю терористичну групу. Внаслідок військової операції Ізраїлю загинули вже тисячі цивільних людей у Газі.

Між тим, за даними ЗМІ, США та Ізраїль вивчають декілька варіантів контролю за сектором Гази після того, як ізраїльським силам вдасться витіснити ХАМАС.