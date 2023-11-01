ЕС предостерег Израиль от усиления терроризма поселенцев на Западном берегу реки Иордан

Европейский Союз предостерег Израиль от "всплеска терроризма" со стороны израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан на фоне нынешнего конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического представителя ЕС, опубликованном 31 октября, сообщает "Европейская правда".

"Рост терроризма среди поселенцев на Западном берегу реки Иордан привел к очень большому количеству жертв среди гражданского населения, а палестинские общины были вынуждены покинуть свои дома. Ситуация может выйти из-под контроля и наносит неописуемые страдания местным общинам. Нужны срочные меры", – говорится в обнародованном заявлении.

ЕС напомнил об обязанности Израиля защитить гражданское население на Западном берегу реки Иордан от насилия со стороны экстремистских поселенцев, привлечь виновных к ответственности и обеспечить вмешательство ЦАХАЛ – израильской армии.

"Это юридическая обязанность, которую необходимо выполнять. Это усугубляет и без того трагическую ситуацию в Газе, увеличивая риск опасной эскалации конфликта, которой необходимо избегать любой ценой", – отмечается в заявлении.

Напряженность на Западном берегу реки Иордан возросла на фоне массированных израильских бомбардировок сектора Газы.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что почти 1000 палестинцев были принудительно выселены из своих домов на Западном берегу после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

По данным министерства здравоохранения Палестинской национальной администрации, с 7 октября израильские войска или поселенцы на Западном берегу Иордана убили по меньшей мере 122 палестинцев.

Во вторник израильская армия разрушила дом на Западном берегу, где проживал в изгнании "номер два" ХАМАС Салех аль-Арури.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что рост насилия поселенцев на Западном берегу реки Иордан будет иметь негативные последствия для Израиля в долгосрочной перспективе, если его не удастся обуздать.

Израиль утверждает, что его наступление в Газе направлено на уничтожение инфраструктуры ХАМАС, и пообещал ликвидировать всю террористическую группу. В результате военной операции Израиля погибли уже тысячи гражданских людей в Газе.

Между тем, по данным СМИ, США и Израиль изучают несколько вариантов контроля за сектором Газы после того, как израильским силам удастся вытеснить ХАМАС.