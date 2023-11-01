Вірменія підтвердила отримання "рекомендацій" від РФ після ратифікації Римського статуту

Росія надсилала Вірменії "рекомендації" у зв’язку з ратифікацією статуту Міжнародного кримінального суду і Єреван вже відреагував на цей документ.

Таку інформацію на запит вірменської служби "Радіо Свобода" підтвердили в МЗС Вірменії, пише "Європейська правда".

У Міністерстві закордонних справ підтвердили, що отримали від Росії "рекомендації" у зв’язку з ратифікацією Вірменією статуту Міжнародного кримінального суду – який, як відомо, видав ордери на арешт Владіміра Путіна та російської омбудсменки у справах дітей за причетність до примусового вивезення дітей з окупованих територій України.

В МЗС зазначили, що відреагували на цей документ, але не стали розкривати зміст російських "рекомендацій".

Нагадаємо, 3 жовтня Національні збори Вірменії ухвалили законопроєкт про ратифікацію Римського статуту. Вірменія підписала Римський статут у 1998 році, але до цього часу його не ратифікувала.

14 жовтня президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав ухвалений парламентом закон, завершивши процес.

Після голосування вірменського парламенту заступник глави МЗС РФ Міхаїл Галузін назвав це "абсолютно недружнім кроком" і тоді заявив що Москва надіслала Єревану певні пропозиції, але "судячи із ситуації, Єреван чи досі думає про них, чи вирішив відхилити їх".

Вірменське "Радіо Свобода" надіслало до МЗС запит щодо того, чи справді з Москви надходив якийсь документ і якою була суть пропозицій та реакція вірменської сторони.

У дипломатичному відомстві відповіли, що у зв’язку з цими рекомендаціями вірменська сторона "запропонувала укласти двосторонню угоду, яка може зняти побоювання РФ, з приводу чого від російської сторони не надходило офіційної письмової відповіді".