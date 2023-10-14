У Вірменії остаточно затвердили ратифікацію Римського статуту

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав раніше ухвалений парламентом закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

Інформацію опубліковано на сайті вірменського президента, повідомляє "Європейська правда".

"13 жовтня президент Республіки Вірменія Ваагн Хачатурян підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду", – зазначили у президентській пресслужбі.

Нагадаємо, 3 жовтня Національні збори Вірменії ухвалили законопроєкт про ратифікацію Римського статуту. Вірменія підписала Римський статут у 1998 році, але до цього часу його не ратифікувала.

Офіційний Єреван наголошував на необхідності ратифікації Статуту та визнання його юрисдикції, підкреслюючи, що ризик нової військової агресії проти Вірменії з боку Азербайджану залишається високим, а після ратифікації документа воєнні злочини Баку будуть підпадати під юрисдикцію МКС.

Держави, які ратифікували Римський статут, зобов'язані арештувати Владіміра Путіна в разі його приїзду на територію країни за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом у контексті російської агресії проти України.

У ЄС, коментуючи рішення Вірменії, зазначили, що "для самодержця в Кремлі світ стає тіснішим".

Водночас представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян раніше уточняв: після ратифікації Римського статуту про арешт Путіна при в'їзді до Вірменії не може бути мови, оскільки нинішні керівники держав наділені імунітетом.