Армения подтвердила получение "рекомендаций" от РФ после ратификации Римского статута

Россия присылала Армении "рекомендации" в связи с ратификацией статута Международного уголовного суда и Ереван уже отреагировал на этот документ.

Такую информацию на запрос армянской службы "Радио Свобода" подтвердили в МИД Армении, пишет "Европейская правда".

В Министерстве иностранных дел подтвердили, что получили от России "рекомендации" в связи с ратификацией Арменией статута Международного уголовного суда – который, как известно, выдал ордера на арест Владимира Путина и российского омбудсмена по делам детей за причастность к принудительному вывозу детей с оккупированных территорий Украины.

В МИД отметили, что отреагировали на этот документ, но не стали раскрывать содержание российских "рекомендаций".

Напомним, 3 октября Национальное собрание Армении приняло законопроект о ратификации Римского статута. Армения подписала Римский статут в 1998 году, но до сих пор его не ратифицировала.

14 октября президент Армении Ваагн Хачатурян подписал принятый парламентом закон, завершив процесс.

После голосования армянского парламента заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин назвал это "абсолютно недружественным шагом" и тогда заявил, что Москва направила Еревану определенные предложения, но "судя по ситуации, Ереван или до сих пор думает о них, или решил отклонить их".

Армянское "Радио Свобода" направило в МИД запрос относительно того, действительно ли из Москвы поступал какой-то документ и какой была суть предложений и реакция армянской стороны.

В дипломатическом ведомстве ответили, что в связи с этими рекомендациями армянская сторона "предложила заключить двустороннее соглашение, которое может снять опасения РФ, по поводу чего от российской стороны не поступало официального письменного ответа".