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Норвезькі спецслужби підвищили рівень потенційної загрози через ситуацію на Близькому Сході

Середа, 1 листопада 2023, 13:20

Норвезька служба безпеки підвищила оцінку потенційної загрози всередині країни через події на Близькому Сході. 

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Норвезька поліційна служба безпеки (PST) вдень 1 листопада повідомила про оновлення оцінки потенційних ризиків.

"PST попереджає про підвищення пильності щодо певних місць та об’єктів у Норвегії",  – повідомили у відомстві.

Пізніше на пресконференції посадовці мають деталізувати, про які саме місця та об’єкти йдеться. 

Раніше повідомляли, що до Осло перекидають додаткові сили поліції з регіонів через необхідність посиленого нагляду за посольствами, а також об’єктами єврейської і палестинської громад у зв’язку з ескалацію на Близькому Сході.

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Норвегія