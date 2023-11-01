Норвезькі спецслужби підвищили рівень потенційної загрози через ситуацію на Близькому Сході

Норвезька служба безпеки підвищила оцінку потенційної загрози всередині країни через події на Близькому Сході.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Норвезька поліційна служба безпеки (PST) вдень 1 листопада повідомила про оновлення оцінки потенційних ризиків.

"PST попереджає про підвищення пильності щодо певних місць та об’єктів у Норвегії", – повідомили у відомстві.

Пізніше на пресконференції посадовці мають деталізувати, про які саме місця та об’єкти йдеться.

Раніше повідомляли, що до Осло перекидають додаткові сили поліції з регіонів через необхідність посиленого нагляду за посольствами, а також об’єктами єврейської і палестинської громад у зв’язку з ескалацію на Близькому Сході.