Норвезькі спецслужби підвищили рівень потенційної загрози через ситуацію на Близькому Сході
Середа, 1 листопада 2023, 13:20
Норвезька служба безпеки підвищила оцінку потенційної загрози всередині країни через події на Близькому Сході.
Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".
Норвезька поліційна служба безпеки (PST) вдень 1 листопада повідомила про оновлення оцінки потенційних ризиків.
"PST попереджає про підвищення пильності щодо певних місць та об’єктів у Норвегії", – повідомили у відомстві.
Пізніше на пресконференції посадовці мають деталізувати, про які саме місця та об’єкти йдеться.
Раніше повідомляли, що до Осло перекидають додаткові сили поліції з регіонів через необхідність посиленого нагляду за посольствами, а також об’єктами єврейської і палестинської громад у зв’язку з ескалацію на Близькому Сході.
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