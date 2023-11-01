Норвежские спецслужбы повысили уровень потенциальной угрозы из-за ситуации на Ближнем Востоке

Норвежская служба безопасности повысила оценку потенциальной угрозы внутри страны из-за событий на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Норвежская полицейская служба безопасности (PST) днем 1 ноября сообщила об обновлении оценки потенциальных рисков.

"PST предупреждает о повышении бдительности в отношении определенных мест и объектов в Норвегии", – сообщили в ведомстве.

Позже на пресс-конференции чиновники должны детализировать, о каких именно местах и объектах идет речь.

Ранее сообщалось, что в Осло перебрасывают дополнительные силы полиции из регионов из-за необходимости усиленного надзора за посольствами, а также объектами еврейской и палестинской общин в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.