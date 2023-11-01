Норвежские спецслужбы повысили уровень потенциальной угрозы из-за ситуации на Ближнем Востоке
Среда, 1 ноября 2023, 13:20
Норвежская служба безопасности повысила оценку потенциальной угрозы внутри страны из-за событий на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".
Норвежская полицейская служба безопасности (PST) днем 1 ноября сообщила об обновлении оценки потенциальных рисков.
"PST предупреждает о повышении бдительности в отношении определенных мест и объектов в Норвегии", – сообщили в ведомстве.
Позже на пресс-конференции чиновники должны детализировать, о каких именно местах и объектах идет речь.
Ранее сообщалось, что в Осло перебрасывают дополнительные силы полиции из регионов из-за необходимости усиленного надзора за посольствами, а также объектами еврейской и палестинской общин в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.
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