Боррель обурився ударом Ізраїлю по табору біженців на півночі Гази

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель висловив обурення численними жертвами серед цивільних після удару Ізраїлю по табору біженців на півночі сектора Гази і нагадав про необхідність дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

"Грунтуючись на чіткій заяві Ради ЄС, що Ізраїль має право захищатися з дотриманням міжнародного гуманітарного права і гарантуючи захист усіх цивільних, я нажаханий великою кількістю жертв після удару Ізраїлю по табору біженців у Джабалії", – написав Боррель.

