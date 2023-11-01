Боррель обурився ударом Ізраїлю по табору біженців на півночі Гази

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель висловив обурення численними жертвами серед цивільних після удару Ізраїлю по табору біженців на півночі сектора Гази і нагадав про необхідність дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

"Грунтуючись на чіткій заяві Ради ЄС, що Ізраїль має право захищатися з дотриманням міжнародного гуманітарного права і гарантуючи захист усіх цивільних, я нажаханий великою кількістю жертв після удару Ізраїлю по табору біженців у Джабалії", – написав Боррель.

Building on EU Council’s clear stance that Israel has the right to defend itself in line with international humanitarian law and ensuring the protection of all civilians, I am appalled by the high number of casualties following the bombing by Israel of the Jabalia refugee camp. November 1, 2023

Високий представник ЄС нагадав слова генсека ООН про те, що міжнародне гуманітарне право не можна застосовувати вибірково.

"Закони війни і людяність завжди мають застосовуватися, у тому числі коли йдеться про гуманітарну допомогу… ЄС з минулого тижня закликає до гуманітарних коридорів і пауз у бойових діях для гуманітарних потреб. З кожним днем ситуація погіршується і це стає ще більш актуально. Безпека й захист цивільних – це не просто моральне, а й юридичне зобов’язання", – наголосив Жозеп Боррель.

Також він засудив атаки їзраїльських поселенців проти палестинців на Західному березі.

У Європейській службі зовнішніх справ також повідомляють, що 30-31 жовтня Боррель провів серію зустрічей з представниками влади Саудівської Аравії, Йорданії, Єгипту та Організації ісламської співпраці, щоб донести позицію Європейського Союзу щодо подій на Близькому Сході.

За даними ЗМІ, США та Ізраїль обговорюють кілька варіантів контролю за сектором Гази після того, як ізраїльським силам вдасться витіснити ХАМАС.