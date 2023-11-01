Боррель возмутился ударом Израиля по лагерю беженцев на севере Газы
Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель выразил возмущение многочисленными жертвами среди гражданских после удара Израиля по лагерю беженцев на севере сектора Газы и напомнил о необходимости соблюдать международное гуманитарное право.
Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.
"Основываясь на четком заявлении Совета ЕС, что Израиль имеет право защищаться с соблюдением международного гуманитарного права и гарантируя защиту всех гражданских, я в ужасе от большого количества жертв после удара Израиля по лагерю беженцев в Джабалии", – написал Боррель.
Высокий представитель ЕС напомнил слова генсека ООН о том, что международное гуманитарное право нельзя применять избирательно.
"Законы войны и человечность всегда должны применяться, в том числе когда речь идет о гуманитарной помощи... ЕС с прошлой недели призывает к гуманитарным коридорам и паузам в боевых действиях для гуманитарных нужд. С каждым днем ситуация ухудшается и это становится еще более актуально. Безопасность и защита гражданских – это не просто моральное, но и юридическое обязательство", – подчеркнул Боррель.
Также он осудил атаки израильских поселенцев против палестинцев на Западном берегу.
В Европейской службе внешних дел также сообщают, что 30-31 октября Боррель провел серию встреч с представителями власти Саудовской Аравии, Иордании, Египта и Организации исламского сотрудничества, чтобы донести позицию Европейского Союза относительно событий на Ближнем Востоке.
По данным СМИ, США и Израиль обсуждают несколько вариантов контроля за сектором Газы после того, как израильским силам удастся вытеснить ХАМАС.