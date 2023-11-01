У Відні сталася пожежа на єврейській частині кладовища

Лідер єврейської громади Австрії Оскар Дойч заявив, що у середу вночі на єврейській частині центрального кладовища Відня сталася пожежа, а зовнішні стіни розмалювали свастикою.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP.

Він повідомив у Twitter (X), пожежа спалила вхідний вестибюль до церемоніальної зали, але ніхто не постраждав. За його словами, пожежна служба та поліція проводять розслідування.

In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge November 1, 2023

Речник пожежної служби Геральд Шимпф заявив, що пожежа, схоже, сталася вночі, і до моменту виклику пожежників невдовзі після 8-ї ранку вогонь майже повністю згас.

Водночас канцлер країни Карл Негаммер заявив у Twitter (X), що він засуджує напад на єврейське кладовище найрішучішим чином, додавши, що в австрійському суспільстві "немає місця антисемітизму", а також висловивши сподівання, що винні будуть швидко знайдені.

Як повідомлялося, Негаммер пропонував заборонити псування національних прапорів після величезного сплеску антисемітської поведінки в країні.

Раніше в Австрії підвищили рівень терористичної загрози до "високого" через нещодавню ескалацію конфлікту в Ізраїлі та теракт у Брюсселі.