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У Відні сталася пожежа на єврейській частині кладовища

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Середа, 1 листопада 2023, 15:57

Лідер єврейської громади Австрії Оскар Дойч заявив, що у середу вночі на єврейській частині центрального кладовища Відня сталася пожежа, а зовнішні стіни розмалювали свастикою.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP.

Він повідомив у Twitter (X), пожежа спалила вхідний вестибюль до церемоніальної зали, але ніхто не постраждав. За його словами, пожежна служба та поліція проводять розслідування.

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Речник пожежної служби Геральд Шимпф заявив, що пожежа, схоже, сталася вночі, і до моменту виклику пожежників невдовзі після 8-ї ранку вогонь майже повністю згас.

Водночас канцлер країни Карл Негаммер заявив у Twitter (X), що він засуджує напад на єврейське кладовище найрішучішим чином, додавши, що в австрійському суспільстві "немає місця антисемітизму", а також висловивши сподівання, що винні будуть швидко знайдені.

Як повідомлялося, Негаммер пропонував заборонити псування національних прапорів після величезного сплеску антисемітської поведінки в країні.

Раніше в Австрії підвищили рівень терористичної загрози до "високого" через нещодавню ескалацію конфлікту в Ізраїлі та теракт у Брюсселі.

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