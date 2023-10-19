Австрія підвищила рівень терористичної загрози

В Австрії підвищили рівень терористичної загрози до "високого" через нещодавню ескалацію конфлікту в Ізраїлі та теракт у Брюсселі.

Як пише "Європейська правда", про це на спільній пресконференції з міністром оборони Клаудією Таннер, главою державної безпеки Омаром Гайяві-Пірхнером та командувачем військами Відня Куртом Вагнером заявив міністр внутрішніх справ Гергард Карнер, інформує ORF.

"Високий" рівень загрози у Австрії є четвертим з п'яти за рівнем небезпеки і передбачатиме, що в майбутньому поліція ще більше використовуватиме сили австрійських збройних сил для виконання своїх завдань щодо захисту. У доповіді Карнера уряду сказано, що до 190 солдатів армії будуть задіяні для охорони приміщень та об'єктів, особливо в столиці.

За словами Гайяві-Пірхнера, наразі немає конкретних ознак запланованих терактів, однак "у загальних рисах" існує підвищена небезпека.

Додаткові спеціально підготовлені сили австрійських збройних сил будуть переважно залучені для захисту єврейських установ. Наразі дипломатичні місії вже охороняють солдати, сказав глава МВС.

Карнер також оголосив про збільшення видимої присутності перед єврейськими установами, пояснивши це тим, що це зроблено на прохання єврейської громади, яка хоче такої присутності через те, що багато її представників зараз налякані, а діти не відвідують школи.

Міністерство оборони Австрії вже допомагає поліції сотнею військових у захисті 20 посольств. Тепер до них доєднаються ще 90 солдатів для захисту єврейських установ.

Крім того, Карнер і Таннер анонсували створення контртерористичного центру, який складатиметься з представників двох армійських розвідувальних служб, а також Управління держохорони та розвідки (DSN), та засідатиме цілодобово при МВС.

В Австрії вже відбувалися пропалестинські демонстрації, на яких заперечували право Ізраїлю на існування. У DSN заявили про ризик, "пов'язаний з поодинокими злочинцями, чиї дії можуть стати спусковим механізмом через ситуацію на Близькому Сході".

Раніше повідомляли, що міністри з урядів країн ЄС у четвер проведуть засідання щодо того, як покращити безпеку у країнах союзу у зв’язку з останніми терактами у Франції та Бельгії та побоюванням хвилі міграції через війну на Близькому Сході.

У ЄС почало зростати занепокоєння щодо безпекових ризиків внаслідок війни між Ізраїлем і ХАМАС. Крім того, протягом останнього тижня сталися ісламістські теракти у Франції та Бельгії.

Зустріч міністрів ЄС щодо міграції стане першою після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС 7 жовтня. Рішень за її підсумками не очікують, але міністри обміняються думками про те, як події на Близькому Сході потенційно можуть спричинити хвилю міграції палестинців до Європи, або ж стати приводом для насильницьких дій всередині країн ЄС.

Як відомо, у низці країн на тлі подій на Близькому Сході проходили пропалестинські демонстрації, тоді як деякі уряди – зокрема Франція - заборонили ці акції з міркувань безпеки та посилюють захист єврейських установ.