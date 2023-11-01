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В Вене произошел пожар на еврейской части кладбища

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Среда, 1 ноября 2023, 15:57

Лидер еврейской общины Австрии Оскар Дойч заявил, что ночью в среду на еврейской части центрального кладбища Вены произошел пожар, а внешние стены разрисовали свастикой.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP.

Он сообщил в Twitter (X), пожар сжег входной вестибюль в церемониальный зал, но никто не пострадал. По его словам, пожарная служба и полиция проводят расследование.

Антисемитизм глубоко укоренился в европейском обществе – чиновник ЕС

Представитель пожарной службы Геральд Шимпф заявил, что пожар, похоже, произошел ночью, и к моменту вызова пожарных вскоре после 8 утра огонь почти полностью погас.

В то же время канцлер страны Карл Нехаммер заявил в Twitter (X), что он осуждает нападение на еврейское кладбище самым решительным образом, добавив, что в австрийском обществе "нет места антисемитизму", а также выразив надежду, что виновные будут быстро найдены.

Как сообщалось, Нехаммер предлагал запретить порчу национальных флагов после огромного всплеска антисемитского поведения в стране.

Ранее в Австрии повысили уровень террористической угрозы до "высокого" из-за недавней эскалации конфликта в Израиле и теракта в Брюсселе.

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