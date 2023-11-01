В Вене произошел пожар на еврейской части кладбища

Лидер еврейской общины Австрии Оскар Дойч заявил, что ночью в среду на еврейской части центрального кладбища Вены произошел пожар, а внешние стены разрисовали свастикой.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP.

Он сообщил в Twitter (X), пожар сжег входной вестибюль в церемониальный зал, но никто не пострадал. По его словам, пожарная служба и полиция проводят расследование.

In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge November 1, 2023

Представитель пожарной службы Геральд Шимпф заявил, что пожар, похоже, произошел ночью, и к моменту вызова пожарных вскоре после 8 утра огонь почти полностью погас.

В то же время канцлер страны Карл Нехаммер заявил в Twitter (X), что он осуждает нападение на еврейское кладбище самым решительным образом, добавив, что в австрийском обществе "нет места антисемитизму", а также выразив надежду, что виновные будут быстро найдены.

Как сообщалось, Нехаммер предлагал запретить порчу национальных флагов после огромного всплеска антисемитского поведения в стране.

Ранее в Австрии повысили уровень террористической угрозы до "высокого" из-за недавней эскалации конфликта в Израиле и теракта в Брюсселе.