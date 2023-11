В Вене произошел пожар на еврейской части кладбища

Лидер еврейской общины Австрии Оскар Дойч заявил, что ночью в среду на еврейской части центрального кладбища Вены произошел пожар, а внешние стены разрисовали свастикой.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP.

Он сообщил в Twitter (X), пожар сжег входной вестибюль в церемониальный зал, но никто не пострадал. По его словам, пожарная служба и полиция проводят расследование.

In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge