Через нашестя клопів закрили бібліотеку в Лондоні

Влада лондонського району (боро) Ілінг повідомила про закриття місцевої бібліотеки після того, як там у меблях виявили клопів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Рада Ілінгу повідомила, що користування бібліотекою було безпечним, але її вирішили закрити через занепокоєння працівників і відвідувачів.

Бібліотеку в Ілінгу, що на заході Лондона, планують відкрити в четвер після завершення курсу хімічної обробки меблів. У раді боро підкреслили, що використані хімікати безпечні для людей.

"Рада продовжуватиме стежити за ситуацією та вживати превентивних заходів, щоб переконатися, що проблема була повністю вирішена, і що робиться все можливе, щоб запобігти її повторенню", – підкреслив представник ради Ілінгу.

У Лондоні в останні тижні поширювались повідомлення про нашестя клопів після аналогічної інформаційної хвилі в Парижі – там цих комах виявляли у школах, поїздах, лікарнях і кінотеатрах.

Міністр охорони здоров’я Франції Орельєн Руссо запевнив, що ніяких підстав для паніки немає і про "нашестя клопів" не йдеться.

Мер Лондона Садік Хан минулого місяця запевнив лондонців, що влада робить усе можливе для запобігання нашестю клопів, зокрема здійснює щоденну дезінфекцію в поїздах метро.