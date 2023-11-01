Из-за нашествия клопов закрыли библиотеку в Лондоне

Власти лондонского района (боро) Илинг сообщили о закрытии местной библиотеки после того, как там в мебели обнаружили клопов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Совет Илинга сообщил, что пользование библиотекой было безопасным, но ее решили закрыть из-за беспокойства работников и посетителей.

Библиотеку в Илингу, что на западе Лондона, планируют открыть в четверг после завершения курса химической обработки мебели. В совете боро подчеркнули, что использованные химикаты безопасны для людей.

"Совет будет продолжать следить за ситуацией и принимать превентивные меры, чтобы убедиться, что проблема была полностью решена, и что делается все возможное, чтобы предотвратить ее повторение", – подчеркнул представитель совета Илинга.

В Лондоне в последние недели распространялись сообщения о нашествии клопов после аналогичной информационной волны в Париже – там этих насекомых обнаруживали в школах, поездах, больницах и кинотеатрах.

Министр здравоохранения Франции Орельен Руссо заверил, что никаких оснований для паники нет и о "нашествии клопов" речь не идет.

Мэр Лондона Садик Хан в прошлом месяце заверил лондонцев, что власти делают все возможное для предотвращения нашествия клопов, в частности проводят ежедневную дезинфекцию в поездах метро.