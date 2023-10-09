Блінкен закликав Туреччину, Саудівську Аравію та ОАЕ до взаємодії щодо нападу на Ізраїль

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонні консультації з главами МЗС Саудівської Аравії, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів у зв'язку з нападом ХАМАС на Ізраїль.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Згідно із заявами представника Держдепу, в кожній з трьох телефонних розмов Блінкен закликав країни до подальшої взаємодії, а також підкреслив непохитну спрямованість США на припинення нападу ХАМАС та забезпечення звільнення всіх заручників.

У розмові з главою МЗС ОАЕ Блінкен підтвердив право Ізраїлю на самооборону, заявив Міллер.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.

Терористи змогли захопити деяких громадян Ізраїлю в заручники, а також заявляли про контроль над однією з ізраїльських військових баз. Це найбільша ескалація арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази. За останніми даними, від дій ХАМАС загинули понад 700 людей.

Раніше Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я у відповідь після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшу ескалацію конфлікту.

У неділю президент США Джо Байден розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю, який напередодні зазнав масштабного нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС.

Перед тим державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон отримав від Ізраїлю "конкретні запити" про військову допомогу.