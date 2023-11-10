Країни Центральної Європи хочуть на саміті обговорити питання прикордонного контролю

Німеччину і Австрію слід запросити на майбутній саміт Вишеградської групи наприкінці листопада, щоб обговорити питання внутрішнього прикордонного контролю і нелегальної міграції.

Про це домовилися в четвер у Празі міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан і його новопризначений словацький колега Матуш Шутай Ешток, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Чехія і Словаччина запровадили вибіркові перевірки на своїх південних і східних кордонах, щоб стримати потік нелегальних мігрантів, який, за словами Шутая Ештока, зріс з 6 000 у 2022 році до 46 000 в його країні цього року.

Ракушан, зі свого боку, високо оцінив співпрацю між чеською та словацькою поліцією, але наголосив на необхідності ширшого європейського рішення.

З цією метою він запропонував запросити Німеччину та Австрію на наступний саміт Вишеградської групи, щоб обговорити це питання на більш широкій платформі – ідея, яку Словаччина підтримує.

Говорячи про вирішення міграційної ситуації на рівні ЄС, обидва міністри погодилися з необхідністю спільного вирішення проблеми нелегальної міграції до ЄС і стверджували, що необхідна реформа того, що, за їхніми словами, є широко дисфункціональною системою надання притулку та міграції ЄС.

Одним з найважливіших кроків стане запровадження так званої обов'язкової прикордонної процедури, що має призвести до кращого захисту кордонів ЄС від нелегальної міграції та прискорити повернення нелегалів – пункт, включений до пропозиції щодо Нового пакту про міграцію та притулок.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, який прагне зменшити кількість шукачів притулку і зупинити зростання рейтингу ультраправих, домовився про більш жорстку міграційну політику і нове фінансування для біженців з главами 16 німецьких земель.

Раніше керівна коаліція у Німеччині узгодила поправку до законодавства, що має спростити доступ до ринку праці для шукачів притулку.