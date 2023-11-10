Страны Центральной Европы хотят на саммите обсудить вопрос пограничного контроля

Германию и Австрию следует пригласить на предстоящий саммит Вышеградской группы в конце ноября, чтобы обсудить вопросы внутреннего пограничного контроля и нелегальной миграции.

Об этом договорились в четверг в Праге министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан и его новоназначенный словацкий коллега Матуш Шутай Эшток, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Чехия и Словакия ввели выборочные проверки на своих южных и восточных границах, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов, который, по словам Шутая Эштока, вырос с 6 000 в 2022 году до 46 000 в его стране в этом году.

Ракушан, со своей стороны, высоко оценил сотрудничество между чешской и словацкой полицией, но подчеркнул необходимость более широкого европейского решения.

С этой целью он предложил пригласить Германию и Австрию на следующий саммит Вышеградской группы, чтобы обсудить этот вопрос на более широкой платформе – идея, которую Словакия поддерживает.

Говоря о решении миграционной ситуации на уровне ЕС, оба министра согласились с необходимостью совместного решения проблемы нелегальной миграции в ЕС и утверждали, что необходима реформа того, что, по их словам, является широко дисфункциональной системой предоставления убежища и миграции ЕС.

Одним из важнейших шагов станет введение так называемой обязательной пограничной процедуры, что должно привести к лучшей защите границ ЕС от нелегальной миграции и ускорить возвращение нелегалов – пункт, включенный в предложение по Новому пакту о миграции и убежище.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, который стремится уменьшить количество искателей убежища и остановить рост рейтинга ультраправых, договорился о более жесткой миграционной политике и новом финансировании для беженцев с главами 16 немецких земель.

Ранее правящая коалиция в Германии согласовала поправку к законодательству, которая должна упростить доступ к рынку труда для соискателей убежища.