Большинство немцев, даже ультраправые, поддерживают членство в ЕС

Членство в ЕС решительно поддерживают 87% немцев, причем большинство ультраправых избирателей также выступают за то, чтобы остаться в Евросоюзе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Конрада Аденауэра, аналитическим центром, связанным с главной оппозиционной правоцентристской партией ХДС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

За семь месяцев до европейских выборов в июне 2024 года членство в ЕС продолжает пользоваться высоким уровнем поддержки среди немецкого населения.

В опросе, проведенном с июня по сентябрь, 87% респондентов заявили, что поддерживают дальнейшее членство Германии в ЕС, тогда как 10% высказались против.

Избиратели ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдГ) также преимущественно поддерживают членство в ЕС. 52% респондентов, которые проголосовали бы за АдГ, заявили, что поддерживают членство Германии в ЕС. Больше всего же выступают за то, чтобы остаться в ЕС, избиратели "Зеленых" – 97%.

Но среди избирателей АдГ больше всего тех, кто против того, чтобы Германия оставалась членом ЕС: 42% заявили, что они против членства – по сравнению с менее чем 10% избирателей других партий.

Хотя авторы исследования подчеркивают, что "немцы традиционно известны как еврофилы", результаты среди избирателей правого направления свидетельствуют об изменении позиции по ЕС.

Сценарии выхода были любимой темой правых популистов во всем блоке. Но даже ультраправая АдГ больше не решается настаивать на том, чтобы Германия пошла по пути Brexit, и даже отступила после того, как ее предыдущий призыв к "контролируемому распаду" ЕС нашел свое место в проекте манифеста к европейским выборам 2024 года.

Ее главный кандидат Максимилиан Кра, который считается сторонником жесткой линии, отрицал, что партия хочет, чтобы Германия вышла из ЕС, а "все остальные остались". Вместо этого он предложил сократить институты ЕС, что указывает на новое направление немецкого евроскептицизма.

На фоне нескольких глобальных кризисов ЕС, похоже, воспринимается как важный актор в решении ключевых вопросов, как утверждают респонденты, из которых менее пятой части склонны считать, что европейская интеграция зашла слишком далеко.

Зато подавляющее большинство респондентов полностью или почти полностью согласились с тем, что экономика, изменение климата, оборона и миграция должны быть сферой ответственности ЕС.

Ранее ультраправая партия "Альтернатива для Германии" раскритиковала решение Еврокомиссии по Украине с рекомендацией начать переговоры о членстве.

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ.