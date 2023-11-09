Німецькі ультраправі розкритикували рекомендацію Єврокомісії почати переговори з Україною

Фракція ультраправої популістської партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") у Бундестазі критикує рішення Єврокомісії про підтримку відкриття переговорів про вступ України до ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві зовнішньополітичного речника фракції "АдН" Петра Бистрона.

Він заперечив аргументам Єврокомісії, що Україна відповідає критеріям вступу.

"Жебрацтво ЄС щодо сумнівних кандидатів свідчить про занепад цієї організації. Україна не відповідає критеріям вступу. Країна перебуває у стані війни; навіть до війни вона мала серйозні дефіцити демократії і була однією з найкорумпованіших країн світу", – заявив Бистрон.

За його словами, до 1990-х років ЄС послідовно тримав таких кандидатів подалі від себе.

"Тепер він розгортає для них червону доріжку. Не має значення, чи це зроблено з геополітичних міркувань, чи просто як символічний жест українцям, деморалізованим відсутністю успіху на полі бою, ця заява є фундаментально неправильною"- заявив представник ультраправих.

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ.

При цьому Єврокомісія пропонує здійснювати процедуру вступу України до ЄС за новою схемою, яка передбачає підготовку технічних питань переговорів про вступ паралельно з політичними.

Більше про те, що означає рішення Європейської комісії, читайте у статті: Жовте світло для України.