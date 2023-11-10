Пентагон змушений обмежувати свою допомогу Україні

Затримки з фінансуванням змусили США почати обмежувати потік військової допомоги Україні, оскільки у Пентагону залишилося лише 1 мільярд доларів на поповнення запасів озброєнь, які були відправлені в країну.

Про це, як пише "Європейська правда", на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

"Ми були змушені дозувати нашу підтримку Україні, – заявила Сінгх.

"Союзники і партнери продовжують підтримувати Україну, ми продовжуємо підтримувати Україну в тому, що їм потрібно в їхній боротьбі. Ви бачили пакет допомоги, який ми представили минулого тижня. Ми продовжуватимемо надавати пакети, просто вони стануть меншими", – пояснила вона.

Сінгх закликала Конгрес вийти з глухого кута і схвалити запит адміністрації Байдена на виділення 61,4 мільярда доларів на надзвичайну допомогу Україні в боротьбі з Росією, що є частиною пакета на 106 мільярдів доларів, який включатиме допомогу Ізраїлю та врегулювання ситуації на американо-мексиканському кордоні. Республіканці в Палаті представників намагаються розділити допомогу Україні та Ізраїлю, проти чого виступає Білий дім.

За словами Сінгх, адміністрація Байдена також має можливість направити в Україну зброю на суму до 4,9 млрд доларів, надану в рамках інших повноважень Конгресу.

Сінгх також повідомила, що США витратили близько 95% попереднього фінансування для України, яке, за її словами, становило понад 60 мільярдів доларів. За її словами, решта 1 мільярд доларів є частиною програми, яка дозволяє президенту Джо Байдену відправити наявну американську військову техніку в Україну і замінити її новими замовленнями.

У Міністерстві оборони США також заявили, що провести 17-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") планують у середині листопада.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США використали майже всі кошти, затверджені Конгресом на допомогу Україні.

Читайте також: Американська буря навколо України: від чого залежить продовження допомоги США.