Пентагон вынужден ограничивать свою помощь Украине

Задержки с финансированием заставили США начать ограничивать поток военной помощи Украине, поскольку у Пентагона осталось лишь 1 миллиард долларов на пополнение запасов вооружений, которые были отправлены в страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", на брифинге заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы были вынуждены дозировать нашу поддержку Украине", – заявила Сингх.

"Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, мы продолжаем поддерживать Украину в том, что им нужно в их борьбе. Вы видели пакет помощи, который мы представили на прошлой неделе. Мы будем продолжать предоставлять пакеты, просто они станут меньше", –пояснила она.

Сингх призвала Конгресс выйти из тупика и одобрить запрос администрации Байдена на выделение 61,4 миллиарда долларов на чрезвычайную помощь Украине в борьбе с Россией, что является частью пакета на 106 миллиардов долларов, который будет включать помощь Израилю и урегулирование ситуации на американо-мексиканской границе. Республиканцы в Палате представителей пытаются разделить помощь Украине и Израилю, против чего выступает Белый дом.

По словам Сингх, администрация Байдена также имеет возможность направить в Украину оружие на сумму до 4,9 миллиардов долларов, предоставленное в рамках других полномочий Конгресса.

Сингх также сообщила, что США потратили около 95% предыдущего финансирования для Украины, которое, по ее словам, составляло более 60 миллиардов долларов. По ее словам, оставшийся 1 миллиард долларов является частью программы, которая позволяет президенту Джо Байдену отправить имеющуюся американскую военную технику в Украину и заменить ее новыми заказами.

В Министерстве обороны США также заявили, что провести 17-ю встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") планируют в середине ноября.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США использовали почти все средства, утвержденные Конгрессом на помощь Украине.

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