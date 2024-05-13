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Зеленський розповів про підготовку безпекової угоди з Люксембургом

Новини — Понеділок, 13 травня 2024, 14:43 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує двосторонню безпекову угоду з Люксембургом.

Як пише "Європейська правда", про це він згадав, розповідаючи про розмову з прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом.

Зеленський зазначив, що вони обговорювали можливість фінансування Люксембургом оборонної підтримки для України. "Готуємося зафіксувати це у двосторонній безпековій угоді", – зазначив президент.

Також лідери обговорювали очікування від Глобального саміту миру у Швейцарії щодо реалізації запропонованої Україною "формули миру". 

"Радий, що Люксембург підтвердив свою участь, а також готовність працювати з країнами, які перебувають під російським інформаційним впливом", – розповів Зеленський. 

Нагадаємо, наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.

На початку травня Зеленський оголосив про підготовку безпекових угод із сімома країнами, зокрема Сполученими Штатами.

За інформацією іспанських ЗМІ, цього тижня очікується підписання безпекової угоди між Україною та Іспанією.

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