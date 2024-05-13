У Німеччині невідомі закидали камінням будинок ультраправого політика
Невідомі закидали камінням та запальним пристроєм будинок депутата міської ради ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" у східнонімецькому місті Галле.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.
За словами поліції, зловмисники вночі закидали вікна приватного будинку камінням та пошкодили кілька з них.
Вони також кинули запальний пристрій у вхідні двері, але він згас сам по собі, йдеться в повідомленні.
Правоохоронці заявили, що ані свідки, ані поліція не змогли ідентифікувати підозрюваних у цьому районі після інциденту.
Розслідуванням справи займається служба державної безпеки країни, яка відповідає за політично вмотивовані злочини, йдеться у повідомленні.
Раніше у німецькому Штутгарті скоїли напад на двох депутатів від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини". Відповідальність за інцидент на себе взяла ультраліва група.
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Одна з членкинь СДПН зазнала нападу у бібліотеці.
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