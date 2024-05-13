У Німеччині невідомі закидали камінням будинок ультраправого політика

Невідомі закидали камінням та запальним пристроєм будинок депутата міської ради ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" у східнонімецькому місті Галле.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

За словами поліції, зловмисники вночі закидали вікна приватного будинку камінням та пошкодили кілька з них.

Вони також кинули запальний пристрій у вхідні двері, але він згас сам по собі, йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці заявили, що ані свідки, ані поліція не змогли ідентифікувати підозрюваних у цьому районі після інциденту.

Розслідуванням справи займається служба державної безпеки країни, яка відповідає за політично вмотивовані злочини, йдеться у повідомленні.

Раніше у німецькому Штутгарті скоїли напад на двох депутатів від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини". Відповідальність за інцидент на себе взяла ультраліва група.

Нещодавно у Німеччині встановили трьох осіб, які ймовірно були співучасниками серйозного нападу на провідного кандидата Соціал-демократичної партії Німеччини на європейських виборах Матіаса Екке.

Побиття було настільки жорстоким, що політика довелося доставити до лікарні та прооперувати.

Ще раніше депутат Бундестагу від "Зелених" Кай Герінг і його однопартієць Рольф Флісс зазнали нападу після партійного заходу в Ессені.

Одна з членкинь СДПН зазнала нападу у бібліотеці.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер та міністри внутрішніх справ 16 федеральних земель заявили, що хочуть посилити закони для захисту політиків та їх помічників на виборах від політично вмотивованого насильства.