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У Німеччині невідомі закидали камінням будинок ультраправого політика

Новини — Понеділок, 13 травня 2024, 13:36 — Андрій Синявський

Невідомі закидали камінням та запальним пристроєм будинок депутата міської ради ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" у східнонімецькому місті Галле.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

За словами поліції, зловмисники вночі закидали вікна приватного будинку камінням та пошкодили кілька з них.

Вони також кинули запальний пристрій у вхідні двері, але він згас сам по собі, йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці заявили, що ані свідки, ані поліція не змогли ідентифікувати підозрюваних у цьому районі після інциденту.

Розслідуванням справи займається служба державної безпеки країни, яка відповідає за політично вмотивовані злочини, йдеться у повідомленні.

Раніше у німецькому Штутгарті скоїли напад на двох депутатів від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини". Відповідальність за інцидент на себе взяла ультраліва група.

Нещодавно у Німеччині встановили трьох осіб, які ймовірно були співучасниками серйозного нападу на провідного кандидата Соціал-демократичної партії Німеччини на європейських виборах Матіаса Екке.

Побиття було настільки жорстоким, що політика довелося доставити до лікарні та прооперувати.

Ще раніше депутат Бундестагу від "Зелених" Кай Герінг і його однопартієць Рольф Флісс зазнали нападу після партійного заходу в Ессені. 

Одна з членкинь СДПН зазнала нападу у бібліотеці

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер та міністри внутрішніх справ 16 федеральних земель заявили, що хочуть посилити закони для захисту політиків та їх помічників на виборах від політично вмотивованого насильства.

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