Ердоган приїде в Німеччину через 5,5 місяця після запрошення Шольца

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наступної п’ятниці, 17 листопада, відвідає Німеччину та проведе переговори з керівництвом країни.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це оголосила представниця уряду ФРН Крістіан Гоффман.

Під час візиту Ердогана прийме президент Німеччини Франк-Вальтер Штйнмаєр, після чого він візьме участь у спільній вечері з канцлером Олфом Шольцом. Лідери обговорять "увесь спектр політичних питань", зазначила Гоффман.

Шольц запрошував Ердогана ще наприкінці травня, після оголошення його перемоги на президентських виборах у Туреччині.

Для турецького лідера цей візит до Німеччини стане першим з 2020 року, коли він брав участь у міжнародній конференції з урегулювання ситуації в Лівії за попередньої канцлерки Ангели Меркель.

Візит відбувається за умов напруженості у відносинах між Туреччиною та європейськими країнами з огляду на відмінні погляди щодо ескалації на Близькому Сході.

Ердоган назвав угруповання ХАМАС, визнане терористичним у ЄС і США, "визвольною організацією" та звинувачував Ізраїль у вчиненні воєнних злочинів проти палестинського населення сектору Гази.

Водночас для Німеччини важливі відносини з Туреччиною, позаяк обоє є членами НАТО, а турецька діаспора у ФРН – найбільша у світі.