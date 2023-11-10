Эрдоган приедет в Германию через 5,5 месяца после приглашения Шольца

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в следующую пятницу, 17 ноября, посетит Германию и проведет переговоры с руководством страны.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, об этом объявила представитель правительства ФРГ Кристиан Хоффман.

Во время визита Эрдогана примет президент Германии Франк-Вальтер Штйнмайер, после чего он примет участие в совместном ужине с канцлером Олфом Шольцом. Лидеры обсудят "весь спектр политических вопросов", отметила Хоффман.

Шольц приглашал Эрдогана еще в конце мая, после объявления его победы на президентских выборах в Турции.

Для турецкого лидера этот визит в Германию станет первым с 2020 года, когда он участвовал в международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии при предыдущем канцлере Ангеле Меркель.

Визит проходит в условиях напряженности в отношениях между Турцией и европейскими странами, учитывая различные взгляды на эскалацию на Ближнем Востоке.

Эрдоган назвал группировку ХАМАС, признанную террористической в ЕС и США, "освободительной организацией" и обвинял Израиль в совершении военных преступлений против палестинского населения сектора Газа.

В то же время для Германии важны отношения с Турцией, поскольку обе являются членами НАТО, а турецкая диаспора в ФРГ – крупнейшая в мире.