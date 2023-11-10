Польские пограничники задержали украинца, который перевозил нелегалов

Пограничная служба Польши задержала гражданина Украины, который пытался переправить нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает польское пограничное ведомство в Twitter (X).

"Пограничный отдел в Беловеже задержал за пособничество гражданина Украины, который перевозил четырех нелегальных мигрантов", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что в течение 9 ноября в Польшу пытались нелегально попасть 60 иностранцев, среди которых граждане Шри-Ланки, Пакистана и Эфиопии. Из них 8 человек, увидев польские патрули, вернулись на территорию Беларуси.

Вблизи пограничного пункта в Дубичах Церковных группа агрессивно настроенных иностранцев с территории Беларуси бросала стеклянные бутылки в сторону польских пограничников.

В августе 2023 года в МВД Польши заявили, что Россия и Беларусь организуют очередную искусственную миграционную волну в ЕС через польскую границу с целью дестабилизации региона.

В октябре стало известно, что польские пограничники все чаще задерживают при попытке пересечь границу нелегальных мигрантов, имеющих российские визы.