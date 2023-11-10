Посол ЄС оцінила, чи вплине головування Угорщини на рух України до членства

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що головування Угорщини в Раді ЄС у другій половині 2024 року не стане на заваді подальшому руху Києва до членства.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Суспільному", повідомляє "Європейська правда".

Дипломатка пояснила, що країна, яка головує в Раді Євросоюзу, "сприяє досягненню згоди з конкретних питань у різних формаціях, радах, робочих групах".

"Тому не думаю, що будь-яке головування може вплинути на рішення щодо чогось у той чи інший бік. Це не та роль. Євросоюз — це структура, яка має певні сфери, що діють на основі консенсусу. Розширення ЄС є однією з них", – вважає Матернова.

Вона, однак, додала, що важливо серйозно ставитися до занепокоєнь, які висловлює той чи інший член Євросоюзу.

"З Угорщиною важливо мати тісний діалог, бо розширення Євросоюзу залежить від одностайності", – вказала посол ЄС.

Угорщина, як відомо, головуватиме в Раді Європейського Союзу з липня по грудень 2024 року після Бельгії. Нині в Раді ЄС головує Іспанія.

У п'ятницю угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Євросоюз не повинен починати переговори з Україною про членство в ЄС, додавши, що "Київ далекий від ЄС".

Перед цим в уряді Угорщини заявили, що ЄС не має розпочинати переговори про членство з Україною через невиконання нею умов.

Крім того, Будапешт погрожував блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти.