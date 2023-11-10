З Білого дому йде посадовиця, яку називають "архітектором" політики Байдена щодо Європи

З адміністрації Байдена йде Аманда Слоут, старша директорка з питань Європи Ради нацбезпеки, яку називають "архітекторкою" політики Байдена щодо Європи.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Аманда Слоут була не дуже публічною, але вкрай важливою посадовицею в адміністрації Байдена у питанні налагодження відносин з традиційними партерами і протидії Росії.

Як пише видання, саме вона прописала ключові принципи трансатлантичної політики адміністрації Байдена та супроводжувала президента у восьми поїздках до Європи.

Слоут відігравала важливу роль у співпраці "Бухарестської дев’ятки" і координації з європейськими країнами кроків у відповідь на російську агресію проти України.

У четвер Слоут в інтерв’ю Politico підтвердила, що піде зі своєї посади, тому що потребує відпочинку, та на деякий час поїде "перезавантажитись" в Індію. Яке продовження кар’єри вона розглядає після цього, поки невідомо.

Аманда Слоут відкинула побоювання про те, що через її відставку втратиться частина напрацювань адміністрації. "Дуже багато людей залишаються на своїх посадах, і в мене тут сильна команда, яка вже якийсь час працює з усіма питаннями", – зазначила вона.

Невдовзі перед цим з Ради нацбезпеки пішов Ерік Грін, який займався російським напрямком.

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