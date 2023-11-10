Из Белого дома уходит "архитектор" европейской политики Байдена

Из администрации Байдена уходит Аманда Слоут, старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности, которую называют "архитектором" политики Байдена по Европе.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Аманда Слоут была не очень публичной, но крайне важной чиновницей в администрации Байдена в вопросе налаживания отношений с традиционными партерами и противодействия России.

Как пишет издание, именно она прописала ключевые принципы трансатлантической политики администрации Байдена и сопровождала президента в восьми поездках в Европу.

Слоут играла важную роль в сотрудничестве "Бухарестской девятки" и координации с европейскими странами шагов в ответ на российскую агрессию против Украины.

В четверг Слоут в интервью Politico подтвердила, что уйдет со своей должности, потому что нуждается в отдыхе, и на некоторое время поедет "перезагрузиться" в Индию. Какое продолжение карьеры она рассматривает после этого, пока неизвестно.

Аманда Слоут отвергла опасения о том, что из-за ее отставки потеряется часть наработок администрации.

"Очень много людей остаются на своих должностях, и у меня здесь сильная команда, которая уже некоторое время работает со всеми вопросами", – отметила она.

Вскоре перед этим из Совета нацбезопасности ушел Эрик Грин, который занимался российским направлением.

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