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До Латвії прибули 15 канадських танків Leopard 2

П'ятниця, 10 листопада 2023, 19:13

До Латвії прибули 15 канадських танків Leopard 2 у рамках посилення стримувальної присутності сил НАТО. 

Як повідомляє "Європейська правда", про прибуття танків оголосив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс. 

Міністр зазначив, що це є суттєвим посиленням стримувальних і бойових спроможностей НАТО у Балтиці.

"Ми стали ще ближче до того, щоб вивести передову присутність НАТО у Латвії на рівень бригади", – зазначив Андріс Спрудс. 

Латвійське Delfi нагадує, що переміщення цих танків до Литви Канада анонсувала на червневій зустрічі Північноатлантичної ради. Танки мали прибути з персоналом і супутнім обладнанням. 

Як повідомляли, у Литву мають прибути два танкові батальйони з Німеччини, а Міноборони Німеччини розробляє систему стимулів для того, щоб сприяти переведенню військ на постійне місце дислокації в Литву в найближчі місяці.

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