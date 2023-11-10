До Латвії прибули 15 канадських танків Leopard 2 у рамках посилення стримувальної присутності сил НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про прибуття танків оголосив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Міністр зазначив, що це є суттєвим посиленням стримувальних і бойових спроможностей НАТО у Балтиці.

"Ми стали ще ближче до того, щоб вивести передову присутність НАТО у Латвії на рівень бригади", – зазначив Андріс Спрудс.

Lāčplēša dienas priekšvakarā Latvijā nogādāti piecpadsmit Leopard 2 tanki. Šis ir būtisks solis NATO atturēšanas un kaujas spēju stiprināšanā reģionā. Esam vēl tuvāk, lai NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa Latvijā sasniegtu brigādes līmeni.

🇱🇻🇨🇦#StrongerTogether… pic.twitter.com/O8i9QiBBJS — Andris Spruds (@AndrisSpruds) November 10, 2023

Латвійське Delfi нагадує, що переміщення цих танків до Литви Канада анонсувала на червневій зустрічі Північноатлантичної ради. Танки мали прибути з персоналом і супутнім обладнанням.

Як повідомляли, у Литву мають прибути два танкові батальйони з Німеччини, а Міноборони Німеччини розробляє систему стимулів для того, щоб сприяти переведенню військ на постійне місце дислокації в Литву в найближчі місяці.