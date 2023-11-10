У Німеччині вперше схвалили правила фінансування партійних фондів

Німецький Бундестаг у п’ятницю вперше затвердив правову базу, яка регулює фінансування партійних фондів, причому нові правила можуть поставити в невигідне становище ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Політичні партії в Німеччині мають фонди, з яких фінансує дотичну діяльність – приміром освітні чи культурні заходи. Ці фонди можуть отримувати бюджетне фінансування, але правової бази для нього досі не було.

Ухвалений Бундестагом закон передбачає, що партійний фонд може отримати фінансування лише в тому випадку, якщо партія, з якою він пов'язаний, була представлена в Бундестазі щонайменше три скликання поспіль.

Крім того, фонд повинен гарантувати, що він активно підтримує вільний демократичний основний порядок та ідею міжнародного порозуміння.

Закон підтримали всі партії федеральної коаліції – соціал-демократи, "зелені" та вільні демократи, а також праві консерватори й ліві. АдН та всі позафракційні парламентарі одностайно проголосували проти.

"Альтернатива для Німеччини" рішуче виступала проти запропонованого закону, оскільки вважає, що нові правила ставлять її у невигідне становище – вона перебуває в Бундестазі лише другий парламентський термін.

Ухвалення закону стало необхідним, оскільки Федеральний конституційний суд Німеччини на початку року задовольнив позов АдН, яка вимагала закріплення гарантій фінансування партійних фондів.

Тепер ультраправі хочуть оскаржити в суді ухвалений закон.