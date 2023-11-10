В уряді готові до діалогу з членами ЄС щодо вступу, але "силою нас зламати не можна"

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала, що Київ відкритий до діалогу з державами-членами ЄС стосовно їхніх вимог для руху в напрямок членства, але буде відкидати ультиматуми.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю "Укрінформу".

Говорячи про рекомендацію Європейської комісії щодо відкриття переговорів про вступ із Україною, Стефанішина зауважила, що саме вона є основою для "значної більшості держав-членів ЄС" для підтримки рішення в грудні.

"Я це чула від багатьох країн, і є упевненість, що консенсусну більшість ми все ж таки сформуємо. Певні застереження є похідними від того, що деякі країни не хочуть ухвалювати рішення про процес розширення", – вважає віцепрем’єрка.

"Україна дала зрозуміти, що ми дружні, відкриті до діалогу, але силою нас зламати не можна, тим паче враховуючи стан війни. Зранку ти прокидаєшся з думкою про те, що ти сьогодні борешся. Намагатися зламати Україну і схилити до ультиматумів – це абсолютно програшна стратегія", – додала вона.

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ.

Після цього угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Євросоюз не повинен починати переговори з Україною про членство в ЄС, додавши, що "Київ далекий від ЄС".

Перед цим в уряді Угорщини заявили, що ЄС не має розпочинати переговори про членство з Україною через невиконання нею умов.